Am Staffelberg 23-Jähriger stürzt beim Perseiden-Schauen in Felsspalte

Die Sternschnuppennacht zum Dienstag nahm für einen 23-Jährigen am Staffelberg bei Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels kein gutes Ende. Er stürzte in eine Felsspalte und blieb in etwa fünf Metern Tiefe stecken. Eine nächtliche Rettungsaktion begann.