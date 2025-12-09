Ranis (dpa/th) - In Ranis im Saale-Orla-Kreis ist eine Seniorin von Trickbetrügern um 30.000 Euro gebracht worden. Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter die 83-Jährige am Montagmittag telefonisch kontaktiert. Sie erzählten ihr, dass ihre Nachbarin einen schweren Unfall gehabt habe. In Sorge wegen der geschilderten Notlage übergab die Frau einem unbekannten Mann 30.000 Euro in bar. Erst später erkannte sie den Betrug und alarmierte die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, die am Montagabend im Bereich Ranis verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden.