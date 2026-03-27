Bergheim (dpa/lby) - Wegen eines Schockanrufs hat ein Senior aus Oberbayern 50 Kilogramm Silber an einen unbekannten Täter übergeben. Der Wert soll im hohen fünfstelligen Bereich liegen, teilte die Polizei mit. Der 80-Jährige aus der Gemeinde Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) war demnach am Mittwoch von einem Unbekannten angerufen worden. Dieser habe behauptet, ein Angehöriger des Seniors habe einen Unfall mit Todesfolge verursacht. Um eine Haftstrafe zu verhindern, solle der Mann Bargeld oder Wertgegenstände übergeben. Daraufhin fiel der Senior herein – und übergab das Silber an einen unbekannten Abholer.