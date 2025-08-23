Betrug: Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen

In Kirchberg (Kreis Regen) betrogen zwei Männer eine 77-Jährige, indem sie sich als Pflasterreiniger ausgaben. Die Betrüger verlangten nach Polizeiangaben eine vierstellige Summe für die Reinigung des Pflasters an. Die Summe sei für diese Leistung viel zu hoch, teilte die Polizei mit.