Nürnberg (dpa/lby) - Gefälschte Geldscheine im Wert von mehr als 7.000 Euro haben Polizisten bei einem 20-Jährigen gefunden. Der junge Mann habe zuvor in einem Supermarkt am Nürnberger Hauptbahnhof versucht, mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Der Angestellte des Supermarkts erkannte bei der Überprüfung am Montagabend, dass es sich um eine Fälschung handelte. Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.