Nach Angaben der Polizei machte sich der 83-Jährige am Dienstag mit dem geforderten Bargeld auf den Weg nach Gera zur Übergabe. Einen genauen Treffpunkt gab es nicht - der Betrüger hielt den Mann am Mobiltelefon im Gespräch. Allerdings versagte der Handyakku. Daher fuhr der Mann umgehend zur Kriminalpolizei Gera, um die vermeintliche Kaution dort abzugeben. So sei der Betrugsversuch rechtzeitig aufgefallen und kein Vermögensschaden entstanden, hieß es.