Obergünzburg (dpa/lby) - Eine Seniorin ist in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) Opfer eines Callcenterbetrugs geworden und hat einem Betrüger Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro übergeben. Ein Anrufer gab sich als Polizist aus und erklärte der Frau, ihr Neffe habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei mitteilte. Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde die Seniorin massiv unter Druck gesetzt und ihr mit der Haft des Neffen gedroht. Ein Unbekannter holte die Münzen bei der Geschädigten ab. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.