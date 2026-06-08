München (dpa/lby) - Betrüger haben mit einem Schockanruf von einer 80-Jährigen aus München Schmuck und Goldgegenstände im Wert von über 100.000 Euro erbeutet. Der Anrufer habe sich vergangene Woche am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und die Frau aufgefordert, Wertgegenstände als Kautionszahlung abzugeben, teilte die Polizei mit. Ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne sonst nicht freigelassen werden. An mehreren Tagen soll die Frau Wertgegenstände an derzeit unbekannte Abholer übergeben haben. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Zeugenhinweise.