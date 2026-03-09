Gerstenberg (dpa/th) - Ein 66-Jähriger aus Gerstenberg (Landkreis Altenburger Land) hat durch ein vermeintliches Investment in Kryptowährungen eine hohe Geldsumme verloren. Nach Angaben der Polizei Gera ging der Mann auf das Angebot eines Unbekannten über soziale Medien ein. Das Opfer gewährte demnach dem Täter Zugriff auf sein Online-Banking und bestätigte mehrere Überweisungen. Insgesamt wurde ein sechsstelliger Betrag auf verschiedene ausländische Konten transferiert. Auf das Geld hat der Geschädigte keinen Zugriff mehr. Die Kriminalpolizei ermittelt.