Von März bis Juli 2022 soll er mit Hilfe von Finanzvermittlern 70 Anleger in Deutschland gefunden haben. Sie sollen geglaubt haben, nachhaltig in eine Genossenschaft namens "Baum Arche" und damit in ein Waldgebiet im Landkreis Havelland zu investieren, der Angeklagte soll ihnen eine hohe Rendite versprochen haben. Ende Juli 2022 flüchtete er vor den Ermittlungsbehörden nach Italien, rund zwei Jahre später konnte er festgenommen werden. Seitdem sitzt er im Gefängnis.