Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um einen lange von den deutschen Behörden gesuchten mutmaßlichen Anlagebetrüger wird am Freitag (9.00 Uhr) die Urteilsverkündung erwartet. Der 52-Jährige hatte im Frankfurter Landgericht die Taten, bei denen er innerhalb weniger Monate mehr als 580.000 Euro erbeutet haben soll, gestanden. Von dem Geld habe er auf großem Fuß gelebt und unter anderem teure Autos sowie Uhren gekauft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mehrfach vorbestraften Mann gewerbsmäßigen Betrug vor.