Betrug am Telefon: Drei tatverdächtige Telefonbetrüger in Untersuchungshaft

Eine 74-Jährige aus Rödental (Landkreis Coburg) wurde am vergangenen Donnerstag von einem vermeintlichen Polizisten angerufen und aufgefordert, zu ihrem Schutz Wertgegenstände der Polizei zu geben. Eine vermeintliche Polizistin nahm dann in der Wohnung der Frau einzelne Wertgegenstände im vierstelligen Bereich an sich. Weil sie nicht zurückkehrte, wurde die Frau misstrauisch und alarmierte die Polizei. Am selben Tag rief ein Betrüger eine 87-Jährige in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Auch zu ihrem Schutz sollte ein vermeintlicher Polizist zu ihr nach Hause kommen. Ein Angehöriger der Frau erkannte die Masche und rief die Polizei. In der Nähe der Wohnung kontrollierte die Polizei ein Auto und fand im Kofferraum Wertgegenstände, die die 74-Jährige zuvor der vermeintlichen Polizistin gegeben hatte. Die beiden Fahrzeuginsassen, eine 31-Jährige und ein 19-Jähriger, wurden festgenommen.