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  6. Falscher Polizist sperrt Senior ein und bestiehlt ihn

Betrüger Falscher Polizist sperrt Senior ein und bestiehlt ihn

In Nordhausen ist ein Rentner Opfer einer besonders perfiden Variante einer verbreiteten Betrugsmasche geworden. Das ist passiert.

Betrüger: Falscher Polizist sperrt Senior ein und bestiehlt ihn
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Die Polizei sucht nach dem falschen Polizisten, der in Nordhausen einen Senior eingesperrt und bestohlen hat. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Ein Betrüger soll sich in Nordhausen als Polizist ausgegeben, einen Senior eingesperrt und bestohlen haben. Zunächst habe ein Anrufer sich dem älteren Mann gegenüber als Polizist ausgegeben und vorgegeben, bei einem Treffen die Sicherheit des Hauses des Rentners überprüfen zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Dann habe der Senior einen Fremden am Freitag zur am Telefon vereinbarten Zeit ins Haus im Ortsteil Bielen gelassen. 

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Der Unbekannte habe den Rentner in einem Zimmer eingeschlossen und Bargeld, Dokumente sowie Schlüssel aus dem Haus gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der falsche Polizist soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe akzentfrei Deutsch gesprochen.