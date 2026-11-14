Betrüger: Falscher Polizist sperrt Senior ein und bestiehlt ihn

Nordhausen (dpa/th) - Ein Betrüger soll sich in Nordhausen als Polizist ausgegeben, einen Senior eingesperrt und bestohlen haben. Zunächst habe ein Anrufer sich dem älteren Mann gegenüber als Polizist ausgegeben und vorgegeben, bei einem Treffen die Sicherheit des Hauses des Rentners überprüfen zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Dann habe der Senior einen Fremden am Freitag zur am Telefon vereinbarten Zeit ins Haus im Ortsteil Bielen gelassen.