Sömmerda (dpa/th) - Betrüger haben eine Frau in Sömmerda mit einem vermeintlichen Investment in Kryptowährung um 90.000 Euro gebracht. Die Täter sprachen dazu mit der 74-Jährigen am Telefon an, wie die Polizei mitteilte. Sie sollte demnach eine App auf ihrem Computer und ihrem Handy installieren. Die Betrüger gelangten auf diese Weise an die Kontodaten und schlossen damit laut Polizei mehrere Kredite ab.