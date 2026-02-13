Betrogene Herzen: Liebesschwindel-Fabriken richten Milliardenschäden an

"Die verwendeten Identitäten werden häufig einfach von anderen Datingseiten oder sozialen Netzwerken kopiert und wirken dadurch authentisch", sagt ein Sprecher des Hamburger Datingportals Lemonswan. Nach Analyse der Cyberfachleute bei Lexis Nexis Risk Solutions durchforsten viele Täter vor dem ersten Kontakt systematisch Internet und soziale Medien und tragen Informationen über ihre Opfer zusammen - kriminelle Kundenakquise. Die Scammer teilten ihre Zielpersonen in "Geschäftssegmente" ein und analysierten die passende Masche – "ob Liebe, Geldanlage oder autorisierter Überweisungsbetrug", sagt Lane-Sellers. "Wenn es ihnen gelingt, über Sicherheitslücken an persönliche Daten zu gelangen, kennen sie Namen, Adressen und Nutzerdetails."