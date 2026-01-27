 
Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die Millionen Frauen betrifft – und dennoch oft lange unerkannt bleibt.

Betroffene gesucht: Selbsthilfegruppe soll gegründet werden
1
In Suhl soll eine neue Selbsthilfegruppe zum Thema Endometriose gegründet werden. Foto: Sozial- und Gleichstellungsbüro Suhl

In Suhl soll eine Selbsthilfegruppe Endometriose gegründet werden. Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Diese sogenannten Endometrioseherde können sich unter anderem an Eierstöcken, Eileitern, im Bauchraum oder an anderen Organen ansiedeln. Da dieses Gewebe dem hormonellen Zyklus folgt, kann es zu starken Schmerzen, Entzündungen und Verwachsungen kommen. Die Symptome sind vielfältig, die Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen oft erheblich.

Lange Leidensweg für Betroffene

Viele Betroffene erleben einen langen Leidensweg, bis eine Diagnose gestellt wird, und stehen anschließend vor der Herausforderung, mit einer chronischen Erkrankung im Alltag umzugehen. Die Beschwerden und Auswirkungen können dabei sehr unterschiedlich sein und betreffen nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Belastbarkeit.

Umgang mit der Krankheit erfordert viel Kraft

Der Umgang mit Endometriose erfordert oft viel Kraft, Geduld und Verständnis – sowohl von den Betroffenen selbst als auch von ihrem Umfeld. Viele Betroffene fühlen sich damit allein gelassen, unverstanden oder nicht ernst genommen. Umso wichtiger kann der Austausch mit Menschen sein, die ähnliche Erfahrungen machen. Gespräche auf Augenhöhe, gegenseitiges Verständnis und das Wissen, nicht allein zu sein, können entlastend wirken und neue Perspektiven eröffnen. Aus diesem Grund soll eine Selbsthilfegruppe Endometriose ins Leben gerufen werden. Ziel der Gruppe ist es, einen geschützten Raum für Austausch, gegenseitige Unterstützung, Verständnis und Information zu schaffen. Erfahrungen im Umgang mit Symptomen, Therapien und dem Alltag mit der Erkrankung können ebenso geteilt werden wie Sorgen, Fragen oder persönliche Strategien.

Wer sich angesprochen fühlt, Fragen zum Thema oder Interesse daran hat, Teil dieser Gruppe zu werden oder sie mitzugestalten, der kann sich gern melden.

Weitere Informationen zum Thema und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme für Interessierte gibt es über das Suhler Sozial- und Gleichstellungsbüro unter der Telefonnummer (0 36 81) 74 28 12.