Betroffene gesucht: Selbsthilfegruppe soll gegründet werden

In Suhl soll eine Selbsthilfegruppe Endometriose gegründet werden. Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Diese sogenannten Endometrioseherde können sich unter anderem an Eierstöcken, Eileitern, im Bauchraum oder an anderen Organen ansiedeln. Da dieses Gewebe dem hormonellen Zyklus folgt, kann es zu starken Schmerzen, Entzündungen und Verwachsungen kommen. Die Symptome sind vielfältig, die Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen oft erheblich.