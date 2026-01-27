Betroffene gesucht: Selbsthilfegruppe soll gegründet werden

Umgang mit der Krankheit erfordert viel Kraft

Der Umgang mit Endometriose erfordert oft viel Kraft, Geduld und Verständnis – sowohl von den Betroffenen selbst als auch von ihrem Umfeld. Viele Betroffene fühlen sich damit allein gelassen, unverstanden oder nicht ernst genommen. Umso wichtiger kann der Austausch mit Menschen sein, die ähnliche Erfahrungen machen. Gespräche auf Augenhöhe, gegenseitiges Verständnis und das Wissen, nicht allein zu sein, können entlastend wirken und neue Perspektiven eröffnen. Aus diesem Grund soll eine Selbsthilfegruppe Endometriose ins Leben gerufen werden. Ziel der Gruppe ist es, einen geschützten Raum für Austausch, gegenseitige Unterstützung, Verständnis und Information zu schaffen. Erfahrungen im Umgang mit Symptomen, Therapien und dem Alltag mit der Erkrankung können ebenso geteilt werden wie Sorgen, Fragen oder persönliche Strategien.