Betriebsvereinbarung gekündigt: Mercedes-Benz will Beschäftigte an vier Tagen im Büro sehen

Stuttgart - Beschäftigte von Mercedes-Benz sollen standardmäßig wieder vier Tage in der Woche vor Ort im Büro arbeiten. Eine neue Konzernbetriebsvereinbarung soll "es Führungskräften ermöglichen, für Vollzeitbeschäftigte bis zu vier Präsenztage pro Woche ohne Begründung festzulegen", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. "Ziel ist es, dass diese vier Tage künftig der Standard sind", so der Sprecher. Die bisherige Konzernbetriebsvereinbarung sei vom Unternehmen entsprechend gekündigt worden. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.