Wolnzach (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Baumfällarbeiten an der Autobahn 93 im oberbayerischen Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen) schwer verletzt worden. Der 31-Jährige habe mit einer Säge gearbeitet, als er von einem herabfallenden Baumwipfel getroffen worden sei, teilte die Polizei mit. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher. Wegen der Rettungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Regensburg am Montag für eine Stunde gesperrt.