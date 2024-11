Demnach sei es beim Absenken in Schechen (Landkreis Rosenheim) zu Schwierigkeiten gekommen, weshalb der 55-jährige Mitarbeiter in Richtung des Containers ging und nach einer Lösung suchte. Der 46-jährige Kranführer habe den Container aber wegen eines Missverständnisses weiter abgesenkt und den 55-Jährigen am Oberkörper eingeklemmt. Als der Kranführer laute Schreie gehört habe, habe er seinen Arbeitsvorgang sofort gestoppt.