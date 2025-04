Bissingen - Ein mehrere Hundert Kilo schwerer Traktorreifen ist einem 35-jährigen Arbeiter in einer Firma in Schwaben aufs Bein gefallen und hat ihn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag in Bissingen (Landkreis Dillingen an der Donau) mit einem Reifenwechsel beschäftigt, als der Reifen samt Felge herabfiel. Der Arbeiter erlitt einen schweren Knochenbruch am Bein und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Unfall liegen laut Polizei nicht vor.