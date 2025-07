Den Angaben zufolge hatte der Mann am Dienstag auf einer Baustelle in Oberschleißheim (Landkreis München) die Schaufel des Radladers mit Holzbrettern beladen. Sein Kollege, ein 62-Jähriger, wollte demnach mit dem Radlader zurücksetzen, legte jedoch versehentlich den Vorwärtsgang ein. Der 48-Jährige wurde daraufhin von der Schaufel an die Hauswand gedrückt.