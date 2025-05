Oberhausen (dpa/lby) - Ein 50-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall in Oberbayern tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann am Freitag in einem Instandsetzungswerk für Schienenfahrzeuge in Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zwischen zwei rangierende Güterwagen. Demnach wurde er eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.