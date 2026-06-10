Würzburg (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist in Würzburg bis zur Brust verschüttet und tödlich verletzt worden. Zuvor war auf einer Baustelle in der Innenstadt ein Schacht mit einem Bagger ausgehoben worden. Der 59-Jährige stieg nach Polizeiangaben anschließend mit einer Messlatte hinein, um die Tiefe zu messen. Dabei löste sich ein Teil des Schutthaufens. Der Arbeiter wurde bei dem Vorfall am Dienstag bis zur Brust verschüttet und daraufhin bewusstlos. Kollegen bargen ihn. Er starb in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zudem wird geprüft, ob alle Bauvorschriften eingehalten wurden.