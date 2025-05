Malgersdorf (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Betriebsunfall in einem Stapler eingeklemmt und schwer verletzt worden. Den Angaben zufolge rangierte der 25-Jährige am Montag rückwärts mit dem Gabelstapler in Malgersdorf (Landkreis Rottal-Inn). Er sei samt Stapler eine Böschung hinabgestürzt und eingeklemmt worden. Seine Kollegen befreiten ihn laut Polizeiangaben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er sei schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr, hieß es.