Burgheim (dpa/lby) - Ein Arbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zwei Finger teilweise abgetrennt. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann am Montagmorgen an einer Maschine in einem Betrieb in Burgheim. Dabei sei er mit der rechten Hand in eine Förderschnecke geraten und habe die letzten Glieder von zwei Fingern verloren. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Krankenhaus.