Pförring (dpa/lby) - Bei einem Betriebsunfall in Pförring (Landkreis Eichstätt) hat sich ein 17-Jähriger zwei Finger abgesägt. Der Jugendliche arbeitete am Mittwoch in einem Fertigungsbetrieb mit einer Kreissäge, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Säge und Daumen und Zeigefinger wurden abgetrennt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.