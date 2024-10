Jengen (dpa/lby) - Ein 14-Jähriger ist in Jengen (Landkreis Ostallgäu) bei einem Betriebsunfall mit einem Hoflader schwer verletzt worden. Der junge Fahrer holte am frühen Sonntagabend ein Wasserfass von einer Weide, als er an einem Steilhang mit dem Gespann ins Rutschen geriet, wie die Polizei mitteilte. Der Hoflader kippte zur Seite und klemmte den 14-Jährigen teilweise ein. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.