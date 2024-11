Werner betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Tarifverträgen für die Attraktivität von Arbeitsplätzen. In Thüringen seien allerdings nur 19 Prozent der befragten Betriebe tarifgebunden, mit 46 Prozent profitiere knapp die Hälfte der Beschäftigten von Tarifverträgen. In Thüringen gibt es rund 55.000 Betriebe, die Wirtschaftsstruktur ist überwiegend kleinteilig geprägt.