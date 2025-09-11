„Ein Drittel unserer Produktion sind derzeit Winterprodukte, ein weiteres Drittel Gartenprodukte, und den Rest stellt die Lohnfertigung dar“, erklärt Marcus Cramer, der Geschäftsführer des Kunststoff- und Holzverarbeitungswerks (KHW) in Geschwenda, während er die Gruppe durch eine riesige Lagerhalle führt. Er selbst übernahm die Führungsposition 2019, doch die Firma blickt auf eine lange Tradition zurück.