„Ein Drittel unserer Produktion sind derzeit Winterprodukte, ein weiteres Drittel Gartenprodukte, und den Rest stellt die Lohnfertigung dar“, erklärt Marcus Cramer, der Geschäftsführer des Kunststoff- und Holzverarbeitungswerks (KHW) in Geschwenda, während er die Gruppe durch eine riesige Lagerhalle führt. Er selbst übernahm die Führungsposition 2019, doch die Firma blickt auf eine lange Tradition zurück.
Betriebsbesuch beim KHW Hat Kunststoff aus Geschwenda noch Zukunft?
Monika Wolak 11.09.2025 - 09:45 Uhr