Ein neuer Trinkwasserbrunnen plätschert bald in Ilmenau. Nachdem im vergangenen Jahr der Ziegenbrunnen in der Lindenstraße zum Trinkwasserbrunnen umfunktioniert wurde, folgt nun eine zweite Anlage dieser Art in Ilmenau: Am Wetzlarer Platz ist der neue Brunnen, der mit 5000 Euro im aktuellen Haushalt bedacht ist, schon installiert. Am Donnerstag soll er übergeben werden und in Betrieb gehen.