Betrieb in Wassertrüdingen: Verfahren gegen Schlachthof-Chefs könnte eingestellt werden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit?

Aninova kritisierte, dass das Verfahren gegen die Geschäftsführer nun gegen eine Geldzahlung im niedrigen vierstelligen Bereich eingestellt werden könnte. Ein Sachverständigengutachten hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergeben, dass ein technischer Mangel an der Schlachtanlage dazu geführt hatte, dass einzelnen Hühnern auf unsachgemäße Weise die Köpfe abgerissen worden waren. Die Verantwortung der Geschäftsführer dafür liege im Grenzbereich von Vorsatz und Fahrlässigkeit, da es sich nicht um massenweise Vorfälle gehandelt habe und eine tatsächliche Kenntnis schwer belegbar sei, heißt es dazu von der Staatsanwaltschaft.