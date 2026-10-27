Betrieb in Wassertrüdingen: Verfahren gegen Schlachthof-Chefs könnte eingestellt werden

Ansbach (dpa/lby) - Das Verfahren gegen die Geschäftsführer eines wegen Tierschutzverstößen ins Visier der Ermittler geratenen Schlachthofs in Mittelfranken könnte gegen Geldzahlung eingestellt werden. Dabei sei berücksichtigt worden, dass der Schlachtbetrieb in Wassertrüdingen stillgelegt worden sei, was erhebliche Folgen für die Beschuldigten gehabt habe, begründete die Staatsanwaltschaft in Ansbach. Zudem hätten diese geholfen, die mutmaßlich an den Tierschutzverstößen beteiligten Mitarbeiter des Betriebs zu identifizieren.