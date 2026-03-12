Es war eine sehr überraschende Nachricht, die am Mittwochabend auf diversen Kanälen die Runde machte: Das Ilmenauer Café Inklusiv soll zum 31. März schließen. Das Café am Kirchplatz war drei Jahre lang ein Ort, an dem Inklusion nicht nur ein Konzept, sondern gelebter Alltag war. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiteten gemeinsam, Gäste kamen regelmäßig zum Mittagstisch, zu Kaffee und Kuchen oder einfach wegen der offenen Atmosphäre. Doch nun ist Schluss: Wie berichtet, stellt die Lebenshilfe Ilm-Kreis, die Träger ist, den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen ein.