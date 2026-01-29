Beteiligungsbericht 2025 Bayerns Messen und Spielbanken auf Rekordkurs

Erfolgreiche Spielbanken

"Die bayerische Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ist ebenfalls auf Erfolgskurs", sagte Schöffel. So hätten die bayerischen Spielbanken 2024 mehr als 129 Millionen Euro Bruttospielertrag und 2025 mit rund 139 Millionen Euro den höchsten Bruttospielertrag seit ihrem Bestehen erzielt. Rund 723.000 Gäste besuchten demnach 2025 die Spielbanken, das ist ein deutliches Plus von fast 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Staatshaushalt profitiere davon spürbar: Rund 500 Millionen Euro Lotteriesteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe seien 2025 geflossen. Das Geld werde insbesondere in zusätzliche Leistungen der Sportförderung, Kulturförderung und Denkmalpflege sowie in sonstige gemeinnützige Zwecke investiert, sagte Schöffel. Er versicherte zudem: "Wir wollen uns auf den guten Zahlen nicht ausruhen."