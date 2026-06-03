Die Windvorranggebiete im zweiten Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen sind weiter Gesprächsthema in den Kommunen. Nicht zuletzt, weil auch die Gemeinden Stellungnahmen zu den Plänen abgeben müssen. In der Gemeinde Veilsdorf hat sich nun der Gemeinderat darauf verständigt, die Bürger anzuhören. Auf Antrag der Bürgerliste im Gemeinderat haben sich die gewählten Vertreter damit beschäftigt, auf welche Weise die Bürger eingebunden werden können. Unabhängig von den Stellungnahmen, die sie auch selbst an die Planungsgemeinschaft senden können.