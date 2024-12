Aufgrund des Unfallschadens an seinem Wagen musste aber jedoch einen knappen Kilometer weiter stehenbleiben. Er entschied sich also, zur Unfallstelle zurückzulaufen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Und der Atemtest zeigte immerhin 2,17 Promille an. Der Mann durfte daher seinen Führerschein abgeben und musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.