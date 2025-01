Betäubungsmittel: Waffe abgefeuert: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Der junge Mann soll sich am Mittwochnachmittag in Begleitung eines noch Unbekannten mit einem 28-Jährigen auf einem Parkplatz in Haßfurt (Landkreis Haßberge) getroffen haben. Dabei habe er den Mann mit einer Waffe bedroht und Cannabis von ihm gefordert. Der 28-Jährige habe ihm daraufhin eine geringe Menge gegeben und sei dann zu Fuß geflüchtet. Kurz danach soll der 18-Jährige die Waffe abgefeuert haben. Ein Passant hörte den Angaben zufolge einen Knall. Ob es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handelte, ist bisher unklar.