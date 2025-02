Ein Wahlhelfer habe das Betäubungsmittel am Sonntag im Eingangsbereich in der Aula einer Schule in Mindelheim gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schule diente demnach als Wahlraum bei der Bundestagswahl. Die Polizei ermittele nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.