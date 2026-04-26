Das Aus- und Fortbildungszentrum Walldorf – ein Standort, den viele wahrscheinlich im Vorbeifahren nur flüchtig wahrnehmen, öffnete am Freitag und Samstag seine Pforten, um Neugierigen zu zeigen, dass in den Bauberufen mehr steckt, als man auf den ersten Blick meint. Die Kräne verraten schon von der B 19 aus, dass hier etwas Interessantes sein muss: ein Ausbildungsbetrieb auf höchstem Niveau, der mit Technik und modernsten Lehrmethoden aufwarten kann.