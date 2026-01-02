Holz musste in den Feuerkorb nachgelegt werden. Bratwürste, Glühwein und Kinderpunsch waren gut nachgefragt. Die Besucher stand zusammen, unterhielten sich. Manch einer ließ das zu Ende gehende Jahr Revue passieren. Erinnerungen wurden ausgetauscht. Urlaubsgäste nahm Bergwerksverwalter Steffen Bamberger mit hinein in die Grube. Die Mitglieder des Heimat- und Bergbauvereins, die die Feier zum IV. Bergquartal Jahr für Jahr betreuten, hatten am Grill und in dem kleinen Kiosk alle Hände voll zu tun. Im Gegensatz zur Mettenschicht, der letzten Schicht vor dem heiligen Abend, war die Feier des IV. Bergquartals einst ein Fest nicht nur für die Bergleute selbst. Auch die von der Feder, sprich Betriebsführer und Bergamt sowie Kuxinhaber (Anteilseigner) waren dazu eingeladen. Früher fand sie immer am Samstag um den 13. Dezember statt. In Asbach verschob man den Termin etwas nach hinten. Der Dezember war für die Bergleute ohnehin ein feierlastiger Monat. Sie feierten eben gern und das bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Außer Barbarafeier und Mettenschicht sind die Bergfeste zu den bergbaulichen Abrechnungsterminen, den Bergquartalen, feste Termine.