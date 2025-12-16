Besucherandrang: Erfurter Weihnachtsmarkt knackt Millionenmarke früher

Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter Weihnachtsmarkt hat die Marke von einer Million Besuchern früher geknackt als in den Vorjahren. Wie die Stadt mitteilte, konnte bereits am Montagnachmittag der einmillionste Besucher begrüßt werden. Damit wurde die Marke einen Tag früher als im Vorjahr erreicht und vier Tage früher als 2023. Dies zeige eindrucksvoll die anhaltende Beliebtheit des Erfurter Weihnachtsmarktes, sagte der Leiter der Abteilung für Großveranstaltungen in der städtischen Kulturdirektion, Maximilian Wolf.