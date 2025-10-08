Besuch: Voigt reist im November nach Israel

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) besucht im November mit einer Delegation aus Politik und Wirtschaft Israel. Die Reise vom 9. bis 13. November sei geplant "als Zeichen der Freundschaft, der Solidarität und der festen Überzeugung: Sicherheit für Israel ist auch unsere Verantwortung". Nach Angaben der Staatskanzlei soll es aber nicht nur um ein Bekenntnis zu Israel gehen. Das Land gehöre zu den weltweit führenden Innovationsstandorten.