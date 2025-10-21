Stuttgart - Bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten als Kanzler hat Friedrich Merz die Wirtschaftskraft Baden-Württembergs gelobt – insbesondere im Vergleich zum benachbarten Bayern. "Ich bin in dem Bundesland, das wahrscheinlich am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation", sagte der CDU-Politiker bei der Ankunft im Staatsministerium in Stuttgart. "Das wird der Markus Söder jetzt nicht so gerne hören. Aber vermutlich ist es so."