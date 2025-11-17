Es fühlt sich an wie ein roter Fiebertraum. Erdbeeren, überall Erdbeeren. Sie schauen mich an, kommen in den kuriosesten Formen: Plüschtiere, Erdbeersenf, Erdbeerstifte, Erdbeergeschirr. An der Kaffeebar: Erdbeer-Latte-Macchiato mit Erdbeereis. Was wie eine Vision klingen mag, ich pure Realität: Ich bin auf Karls Erdbeer-Erlebnishof und umgeben von den roten kleinen Nüssen (schon lustig, dass Erdbeeren im botanischen Sinne gar keine Beeren sind). In den Herbstmonaten kommen noch allerlei Kürbisse dazu. Lediglich die sagenumwobene Erdbeer-Bratwurst habe ich bei meinen zahlreichen Abstechern zumindest auf diesem Hof noch nicht gefunden. Vermutlich besser so, sie nicht anzubieten, wenn Thüringer zugegen sind.