Besuch in Washington Gute Stimmung im Oval Office - Meloni umgarnt Trump

Meloni betonte angelehnt an Trumps Motto, ihr Ziel sei es, den "Westen wieder großartig zu machen". Die Vorsitzende der rechten Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) hatte im Januar an Trumps Amtseinführung teilgenommen und war zuvor auch in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida zu Gast. Bei Trump kamen Melonis Worte gut an - er lobte sie in den höchsten Tönen. Sie mache einen "fantastischen Job" und habe Europa im Sturm erobert. Sie sei "eine Freundin" geworden und eine "ganz besondere Person", so der Republikaner.