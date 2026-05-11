Besuch in Tschechien: Söder reist zum Sudetendeutschen Tag - und zum Präsidenten

"Ich will es hier auch nochmal deutlich sagen, nach mancher Debatte in Tschechien: Ich werde natürlich zum Sudetendeutschen Tag fahren nach Brünn. Das ist ein Bekenntnis zu den Sudetendeutschen", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Und er habe jetzt auch eine Einladung bekommen vom tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Den werde er noch am selben Tag in der Prager Burg besuchen - "auf seine Einladung, was mich sehr gefreut hat", betonte Söder.