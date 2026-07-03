Es gibt in diesen Tagen in Suhl und Erfurt viele Momente, in denen die Augen von Dennis Baum leuchten. Weil er tief berührt ist von dem, was er sieht und hört. Doch in diesem Moment leuchten seine Augen besonders hell an diesem Freitagmorgen. Thorsten Orban, Leiter des Fahrzeugmuseums Suhl, hat gerade das Absperrband zur Seite genommen und die Tür eines Simson Supra Achtzylinder geöffnet. „Nehmen Sie Platz“, fordert Orban seinen Besucher auf.