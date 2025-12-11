Angetreten zum Appell sind gut 300 Polizeianwärter. Jeder Ausbildungstag endet auf diese Weise. An diesem nieseligen Nachmittag haben sie sich in U-Form aufgestellt auch für die Vertreter der Landesregierung. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), Innenminister Georg Maier (SPD) und Bauminister Steffen Schütz (BSW) sind wegen des weiteren Ausbaus des Bildungszentrums der Thüringer Polizei nach Meiningen gekommen. Sie geben dafür sozusagen den Startschuss.