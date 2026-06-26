Kiew - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat bei einer Konferenz zum 30-jährigen Verfassungsjubiläum Respekt für den Mut der ukrainischen Bevölkerung bekundet. Dieser zeige sich nicht nur bei den Soldaten, sondern auch auf der Ebene der Politik, bei den Menschen, die trotz des Krieges zur Arbeit und zur Schule gingen und wenn sich Ukrainer für den Rechtsstaat engagierten, sagte sie vor den Konferenzteilnehmern in Kiew. Sie wünsche der Ukraine "Freiheit, Selbstbestimmung und vor allem einen gerechten Frieden."