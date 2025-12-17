Tel Aviv/Reim - Sichtlich bewegt hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche den Ort des Massakers vom 7. Oktober 2023 auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals besucht. "Ich verneige mich vor den Opfern, ich verneige mich vor den Familien, ich verneige mich aber auch vor dem israelischen Volk, das erneut die Kraft finden muss, aus dieser tiefen Wunde heraus zu Optimismus zu kommen und sich mit Versöhnung zu beschäftigen", sagte Reiche. Versöhnung allerdings nicht mit jenen, die den Terror ins Land schleppen, so die Ministerin. "Aber Versöhnen mit sich selbst, um immer wieder die Kraft zu finden, nach vorne zu schauen."