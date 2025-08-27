Manchmal schließt sich ein Kreis, und manchmal passiert das auf eine so angenehme Art, dass man zweimal hinschauen muss. Christof Franzen, Schweizer Journalist und Filmemacher, stand Anfang dieser Woche in der Redaktion am Altmarkt. Staunend angesichts all dessen, was sich in den vergangenen 31 Jahren in Schmalkalden getan hat. Und wir konnten kaum glauben, dass derselbe Mann 1994 schon einmal hier war – damals noch ein schüchterner junger Mann, der als Praktikant seine ersten Artikel für das Freie Wort schrieb. Den Kontakt hergestellt hatte seinerzeit Jens Rübsam, der beim Freien Wort volontiert und anschließend in Freiburg (in der Schweiz) Journalistik studiert hatte. Wie der Schweizer. Weil er sich nicht getraut hatte, an die Tür einer Schweizer Zeitung zu klopfen, wie Franzen selbst schmunzelnd erzählte, nahm er das Angebot seines Kommilitonen an, für vier Wochen nach Schmalkalden zu kommen.