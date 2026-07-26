Was für die aktuelle Kartografie ein Problem ist, ist aus Sicht des Globenmuseums in Wien zugleich die Stärke historischer Weltkugeln im digitalen Zeitalter. "Digitale Karten und historische Globen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Während Google Maps unseren Alltag erleichtert, eröffnen historische Globen einen Blick in die Wissens- und Kulturgeschichte. Sie zeigen nicht nur geografische Kenntnisse ihrer Zeit, sondern spiegeln auch das jeweilige Weltbild, den Stand der Wissenschaft und die künstlerische Gestaltung jener Zeit wider", heißt es vom Museum.

Weltreise auf der eigenen Weltkugel

Räthgloben erfüllt in seiner kleinen Manufaktur unterdessen auch Sonderwünsche. Unter anderem habe das Stadtgeschichtliche Museum in Leipzig für sein Kaffeemuseum im Haus "Zum Arabischen Coffe Baum" einen Globus bestellt, auf dem der sogenannte Kaffeegürtel dargestellt ist - also die Regionen nördlich und südlich des Äquators, in denen Kaffee angebaut wird.

Häufig werde ein Globus auch als Geschenk oder zu einem besonderen Anlass gekauft, sagt Härtel. Ein Privatmann habe sich nach einer Weltreise bei der Firma gemeldet und die Daten seiner Tour übermittelt. Seither besitze er einen handgefertigten Globus, auf dem er anhand eigens markierter Punkte seine Traumreise immer wieder nachvollziehen könne.